CarX: Innovazione nel Settore della Ricarica Off-Grid per Veicoli Elettrici

CarX, la start-up che spicca nel settore del Charging Off-Grid di veicoli elettrici, ha chiuso con successo un Seed Round del valore di 500mila euro. L’investimento è stato sottoscritto da Camfin Alternative Assets, una società di private equity italiana con un forte focus sul settore mobility.

I fondi raccolti verranno utilizzati da CarX per consolidare il suo team e per fare un significativo passo avanti nella crescita dell’azienda. Il lancio del primo prodotto è previsto per metà 2024. Questo Seed Round segue la fase Pre-Seed, durante la quale la start-up ha accolto nel suo capitale importanti figure del settore, tra cui gli ingegneri Andrea Airale e Alessandro Ferraris, il direttore tecnico Claudio Giannuzzi e l’imprenditore digitale Nicola Di Campli.

CarX mira ad accelerare l’adozione della mobilità elettrica attraverso soluzioni tecnologiche innovative. L’obiettivo è migliorare l’efficienza, l’accessibilità e la sostenibilità della ricarica dei veicoli elettrici off-grid. In questo modo, CarX promuove la diffusione di mezzi a zero emissioni e contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale nel settore dei trasporti.