Bosch sotto inchiesta Antitrust per possibile abuso nel mercato E-Bike europeo

L’Antitrust ha dato il via a un’istruttoria per valutare l’ipotesi di abuso di posizione dominante da parte della Robert Bosch GmbH. L’attenzione si focalizza sul mercato europeo dei sistemi di propulsione per le biciclette elettriche. Secondo l’Autorità, Bosch non avrebbe permesso l’interoperabilità elettrica e digitale tra i propri sistemi di propulsione e l’Abs per e-bike prodotto da Blubrake, senza alcun motivo apparentemente valido.

Il comportamento di Bosch, come sottolineato dall’Antitrust, potrebbe escludere Blubrake, l’unico concorrente nel mercato europeo degli Abs per e-bike. Questo potrebbe avere una ripercussione negativa sulla concorrenza in un mercato ancora in via di sviluppo.