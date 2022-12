Cariplo: Fosti rinnova la fiducia a Intesa Sanpaolo con una quota investita del 20%

In una recente intervista, il presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, ha confermato la fiducia in Intesa Sanpaolo e nei vertici della banca. Di recente, infatti, la Fondazione Cariplo ha investito altri 350 milioni di euro in Intesa Sanpaolo, somma che si va ad aggiungere agli 1,7 miliardi precedentemente investiti.

Fosti, valuta “molto positivamente” il piano di Intesa, ricordando che “la quota di Cariplo investita in Intesa è circa il 20%, ben sotto la soglia Mef”

Sul tema 10 milioni investiti nell’aumento di capitale di Mps, il presidente Fosti ricorda che fin dalla nascita la Fondazione Cariplo “lega la tutela del patrimonio a due criteri: la tenuta di ogni investimento e quella del sistema. Abbiamo ritenuto che su Mps ricorressero entrambi. “La tenuta della rete tra aziende, persone e comunità, è cruciale”.

Tra l’altro tra sei mesi scadrà il mandato di Fosti che annuncia di preparare la successione “secondo le linee peviste”.

A riguardo, il presidente si auspica che il suo successore sia in grado di intervenire “sulle quattro aree di intervento tracciate: servizi alla persona, ambiente, una cultura partecipata, ricerca e innovazione”.