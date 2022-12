Up2You completa round di investimento da 3,5 mln. Azimut tra i lead investor

Up2You, startup greentech e B Corp certificata, ha completato un round di investimento Seed da 3,5 milioni di euro guidato da Azimut e sottoscritto anche da CDP Venture Capital, attraverso il comparto Energy Tech del Fondo Corporate Partners I, il fondo Azimut Digitech Fund sotto Advisory di GELLIFY e Tecno.

Il processo di raccolta ha inoltre visto la partecipazione di un club deal di business angel, tra cui Flavio Pok, fondatore di I.F.F. Italian Fresh Food.

Questi nuovi capitali, si legge in una nota, consentiranno a Up2You di accelerare ulteriormente il processo di crescita attraverso investimenti in tecnologia, al fine di rendere le soluzioni offerte sempre più complete e immediate, all’avvio di nuove partnership strategiche e al consolidamento come punto di riferimento scientifico per la sostenibilità ambientale.

Tra i lead investor del round figura Azimut, che con questa operazione conferma il suo ruolo a sostegno di progetti imprenditoriali innovativi. Ruolo portato avanti su più livelli con le diverse attività promosse dal Gruppo sui private market, e l’attenzione verso pratiche sempre più sostenibili e in linea con i principi ESG per creare un impatto positivo su ambiente e società.