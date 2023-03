Energia nucleare: accordo tra EDF, Edison e Ansaldo per lo sviluppare il nucleare in Europa

Nella giornata di oggi, il gruppo elettrico francese EDF, la sua divisione italiana Edison, Ansaldo Energia e la sua unità Ansaldo Nucleare, hanno sottoscritto una lettera di intenti per collaborare allo sviluppo del nuovo nucleare in Europa per favorirne la diffusione e in prospettiva anche in Italia.

L’obiettivo dell’accordo è quello di valorizzare nell’immediato le competenze della filiera nucleare italiana, di cui Ansaldo Nucleare è capofila, a supporto dello sviluppo dei progetti nucleari del gruppo Edf.

In particolare, le parti si impegnano a esaminare le potenziali cooperazioni industriali, puntando sulle rispettive competenze: Ansaldo, in qualità di sviluppatore di componenti e fornitore di servizi per l’industria energetica e nucleare; Edf, in qualità di primo produttore di energia nucleare al mondo, attivo nella realizzazione di nuovi progetti nucleari; Edison, in quanto è tra i principali player del settore energetico impegnato nella transizione energetica in Italia.

L’accordo n questione “rafforzerà la catena di approvvigionamento europea delle nostre tecnologie in un contesto in cui molti paesi europei stanno pianificando nuovi programmi nucleari”, ha commentato Vakis Ramany, vicepresidente senior di EDF

Inoltre, il gruppo Ansaldo Energia, Edf e Edison si impegnano a verificare le potenzialità di sviluppo e di applicazione del nuovo nucleare in Italia.

Secondo i quattro firmatari, l’energia nucleare può svolgere un “ruolo complementare alle altre fonti rinnovabili, garantendo stabilità e contribuendo alla sostenibilità ambientale del sistema elettrico, alla luce degli ambiziosi target di decarbonizzazione europei e italiani che fissano al 2050 il raggiungimento della neutralità climatica”, spiega la nota.