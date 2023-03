Bundesbank: la banca centrale tedesca registra la prima perdita dal 1979

La Bundesbank registra la sua prima perdita annuale in oltre quattro decenni, dal 1979, dopo che la BCE stessa ha registrato una perdita di 1,6 miliardi di euro proprio la scorsa settimana. La banca centrale tedesca ha registrato una perdita di 172 milioni di euro per l’anno 2022.

Sebbene la perdita di 172 milioni di euro sia stata coperta da accantonamenti accumulati nel corso degli anni, è probabile che si verifichino ulteriori perdite, dato che i tassi di interesse continuano a salire, riducendo il valore delle obbligazioni accumulate negli anni in cui l’inflazione era molto bassa. “Il risultato degli utili, ora e nei prossimi anni, è in ultima analisi il risultato della politica monetaria straordinariamente espansiva degli ultimi anni”, ha dichiarato il Presidente della Bundesbank Joachim Nagel. “È ora necessaria una politica monetaria rigorosa per ripristinare tempestivamente la stabilità dei prezzi”.