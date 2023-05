BT Group: Drahi sale al 24,5%, no offerta

Altice, veicolo di investimento del miliardario francese Patrick Drahi, ha aumentato la sua partecipazione in BT Group al 24,5%, dal precedente 18%, rafforzando la presa sul gigante delle telecomunicazioni britannico. Altice UK non intende fare un’offerta per rilevare la totalità di BT.

Drahi ha gradualmente aumentato la sua quota da quando ha annunciato per la prima volta un investimento in BT, nel giugno 2021. La partecipazione del 24,5% è più che doppia rispetto a quella del secondo azionista, Deutsche Telekom.