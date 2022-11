Bper-Carige: premio di 250 euro ad ogni dipendente

I soci di Bper hanno approvato in via definitiva la fusione per incorporazione con Banca Carige e Banca Monte di Lucca. L’istituto emiliano ha anche comunicato la firam di un accordo sindacale che prevede per i dipendenti Carige l’applicazione di un unico quadro economico-normativo di riferimento di secondo livello.

Il Gruppo BPER Banca, inoltre, ha definito di erogare in via straordinaria 250 euro a favore di tutte le risorse del gruppo; l’iniziativa intende promuovere l’impegno dei dipendenti chiamati ad affrontare le operazioni straordinarie che interessano il gruppo.