Borse europee in rialzo in attesa dei dati sull'inflazione

Avvio positivo in Europa con tutti i principali indici che avviano le contrattazioni sopra il livello di parità, in un contesto in cui gli operatori di mercato cercano di capire in che direzione andranno i tassi nelle successive riunioni di politica monetaria della Fed e della Bce.

L’indice Euro Stoxx50 avvia le contrattazioni in rialzo dello 0,81% trovandosi così a quota 4.200 punti, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib si trova dopo pochi minuti di contrattazione vicino a 26.500 punti con un progresso dello 0,63%.

Acquisti anche sul Dax40 di Francoforte in rialzo dello 0,7%, ma anche sull’Ibex35 (+0,54%) e sul Cac40 francese (+0,72%).

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp/Bund avvia la seduta in leggero calo trovandosi così a quota 183 punti base, con il rendimento del decennale italiano poco sopra il 4,1%.

L’agenda macro di oggi prevede come appunto principali i dati delle pending home sales di febbraio in US, mentre in Europa la GFK consumer Confidence tedesca di aprile.

Ma non solo, gli investitori sono in attesa dei dati sull’inflazione e in particolare dei CPi flash di marzo in Italia ed Europa, mentre negli States è atteso il Chicago PMI di marzo, oltre che la misura di inflazione preferita dalla Fed: il PCE deflator.