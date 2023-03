Servizi Italia: si rafforza in Brasile con prima centrale di sterilizzazione nello Stato di San Paolo

Servizi Italia, attiva nell’outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco –ha inaugurato la prima centrale di sterilizzazione del Gruppo Servizi Italia nello Stato di San Paolo, in Brasile.

Il Gruppo è presente nel Paese dal 2012 e attualmente attivo con tre stabilimenti nel comparto lavanolo che impiegano circa 1.200 persone. La nuova centrale consentirà di ampliare la gamma di servizi nel settore sanitario e affacciarsi al mercato dei servizi di sterilizzazione tessili e strumentario chirurgico.

L’operazione ha comportato un investimento di circa Reais 22,4 milioni, pari a circa 4,0 milioni di euro, per la realizzazione di una centrale di sterilizzazione in grado di processare strumentario per circa 28.000 interventi chirurgici /anno e oltre 50.000 interventi per la sterilizzazione della linea tessile per sala operatoria, con la previsione di aumentare la capacità produttiva a seguito di investimenti fino ad una capacità di circa 70.000 interventi chirurgici/anno e fino a 100.000 interventi per la linea tessile sterile.