Borse europee, giù in avvio. Occhi su mossa Fitch

Avvio all’insegna della debolezza in Europa dopo la chiusura in rosso della vigilia di Wall Street. Nei primi minuti di scambi gli indici si muovono in territorio negativo, con il Dax di Francoforte che cede lo 0,04%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 perdono lo 0,4% e lo o,2 per cento.

Sugli Stati Uniti arriva la tegola di Fitch, che ha messo sotto osservazione il rating sul debito Usa con implicazioni negative. Alla base della decisione dell’agenzia di rating il rischio di un mancato accordo tra l’amministrazione Biden e i Repubblicani per alzare o sospendere il tetto sul debito.

Intanto sono diversi i dati macro da monitorare oggi. A cominciare dalla seconda lettura del Pil tedesco. Secondo i dati di Destatis, il Pil tedesco dei primi tre mesi dell’anno ha segnato una contrazione dello 0,3%. Il dato è stato così rivisto al ribasso rispetto alla prima stima, che indicava una crescita zero nel primo trimestre 2023. Per quanto riguarda i verbali dell’ultima riunione del Fomc emerge ancora una dispersione di vedute circa una possibile pausa nel sentiero dei tassi.

Nel pomeriggio fitta l’agenda macro Usa. Tra i dati in uscita le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione ma anche il PIl annualizzato (stima preliminare).