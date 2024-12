Borse cinesi: chiusura contrastante con Hong Kong stabile e Shanghai in lieve rialzo

Le borse cinesi hanno concluso la giornata con andamenti contrastanti, evidenziando una chiusura quasi invariata per Hong Kong, mentre Shanghai e Shenzhen hanno registrato leggeri rialzi. In particolare, l’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso con un marginale calo dello 0,04%, attestandosi a 20.090,46 punti. In questa piazza, i titoli del settore tecnologico, tra cui spiccano Lenovo con un incremento del 9,2% e Xiaomi in crescita del 4,3%, hanno bilanciato le perdite nel settore immobiliare.

Al contrario le borse della Cina continentale hanno mostrato un andamento opposto. A Shanghai, l’indice composito ha registrato un incremento dello 0,06%, chiudendo a 3.400,14 punti. In questa sede, diversi titoli del comparto immobiliare e delle costruzioni hanno chiuso sopra la parità, con Poly Developments & Holdings Group, China Vanke e Anhui Conch Cement che hanno segnato rispettivamente incrementi dello 0,55%, 0,5% e 0,5%, mentre Beijing New Building Materials ha guadagnato l’1,4%. Tuttavia, il settore dei semiconduttori ha subito un calo, con Hygon Information Technology in diminuzione del 2,6% e Will Semiconductor in calo dello 0,3%.