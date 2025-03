USA, PIL in lieve accelerazione nel quarto trimestre 2024

Il Bureau of Economic Analysis ha pubblicato i dati definitivi relativi alla crescita economica degli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2024. L’economia americana ha registrato un incremento del Prodotto Interno Lordo (PIL) del 2,4% su base trimestrale, leggermente superiore al 2,3% stimato in precedenza. Questo dato segna una lieve accelerazione rispetto al trimestre precedente, che aveva visto una crescita più robusta del 3,1%.

I consumi, un indicatore chiave della salute economica, hanno mostrato un incremento del 4%, un miglioramento rispetto al 3,7% del trimestre precedente, sebbene leggermente al di sotto delle stime preliminari del 4,2%. Questo trend positivo riflette un aumento della spesa dei consumatori, fondamentale per la crescita economica complessiva.

Un altro dato significativo è l’aumento dei profitti, che hanno registrato un’accelerazione al 5,9%, in netto contrasto con il calo dello 0,4% del trimestre precedente. Questo incremento potrebbe indicare una ripresa della fiducia delle imprese e un miglioramento delle condizioni economiche. Per quanto riguarda l’inflazione, il PCE price index, una misura chiave per monitorare l’andamento dei prezzi al consumo, si è mantenuto stabile al 2,4%. L’indice core, che esclude i beni alimentari ed energetici, ha segnato un leggero calo al 2,6% rispetto alla stima precedente del 2,7%.