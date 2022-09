Borse Asia e futures Usa giù. Non solo tassi Fed, settimana carica di annunci banche centrali

In una sessione orfana della borsa di Tokyo, i mercati asiatici vedono protagonista il calo della borsa di Hong Kong, di oltre -1%. La borsa di Shanghai cede lo 0,46%, Seoul -1,09%, Sidney in lieve flessione, arretra di appena -0,08%. negativo il trend dei futures Usa: i futures sul Dow Jones perdono lo 0,16%, quelli sullo S&P 500 arretrano dello 0,22% e quelli sul Nasdaq sono in calo dello 0,44%.

La settimana che si apre sarà ricca di annunci che arriveranno dalle varie banche centrali. Massima attenzione questa settimana all’annuncio sui tassi che arriverà dalla Fed di Jerome Powell, mercoledì 21 settembre, al termine della riunione di due giorni del Fomc (il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, banca centrale Usa). I trader scommettono su una stretta monetaria da parte della Fed di Powell di 75 punti base, per la terza volta consecutiva, al fine di scongiurare ulteriori impennate dell’inflazione.

Lo scorso 27 luglio la Fed ha alzato i tassi sui fed funds di 75 punti base, per la seconda volta consecutiva, a conferma della sua lotta contro l’inflazione galoppante negli Stati Uniti.

Con il suo secondo rialzo consecutivo di 75 punti base, Powell & Co hanno portato i tassi sui fed funds Usa nel nuovo range compreso tra il 2,25% e il 2,5%, al record dalla fine del 2018.

Ma questa settimana sono attese anche le decisioni sui tassi della Swiss National Bank (SNB) e della Bank of Japan (BoJ).

E’ arrivata intanto la decisione della PBOC (People’s Bank of China, banca centrale della Cina) di tagliare i tassi sui reverse repo a 14 giorni dal 2,25% al 2,15%. Il tasso sui reserve repo a 7 anni è rimasto invariato al 2%.

Traders are betting on a 75-basis-point rate hike from the Fed, with the probability standing at 82%, according to the CME FedWatch tracker of Fed funds futures bets.

The Bank of Japan is expected to keep rates on hold at ultra-low levels, analysts predicted in a Reuters poll.