Borsa Tokyo +1,20%, sentiment positivo con news First Republic. Futures poco mossi

Borse Asia in rialzo, dopo la chiusura positiva di Wall Street della sessione di ieri.

Il Dow Jones è salito di 371,98 punti, lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dell’1,76%, il Nasdaq Composite è balzato del 2,48%, dopo l’annuncio con cui 11 banche Usa hanno deciso di blindare la banca regionale First Republic depositando presso di essa $30 miliardi.

La mossa è stata motivata come un segnale di fiducia nei confronti dell’istituto. Le banche intervenute a soccorrere First Republic sono Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Truist, PNC, U.S. Bancorp, State Street e Bank of New York. I futures Usa sono al momento poco mossi.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dell’1,20% a quota 27.333.79 punti. Hong Kong sale dell’1,41%, Shanghai avanza dello 0,93%, Sidney +0,42%, Seoul +0,63%. I futures sul Nasdaq sono in rialzo dello 0,13%, ingessati i futures sullo S&P 500 e sul Dow Jones.