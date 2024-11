BlackRock, rumors su possibile acquisto HPS Investment Partners

BlackRock sarebbe vicina ad un accordo per l’acquisto di HPS Investment Partners, un gruppo specializzato in credito privato. Questa operazione rientrerebbe nello sforzo di BlackRock per aumentare la competitività nel settore in rapida crescita degli investimenti alternativi, come riportato dal Financial Times.

Le due parti avrebbero già concordato le linee guida generali dell’intesa, da definire meglio dopo la festività del Thanksgiving. Le fonti parlano di una cifra intorno ai 12 miliardi di dollari.