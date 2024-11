Opec+ rimanda riunione su produzione di petrolio al 5 dicembre

L’Opec+ ha annunciato il rinvio della riunione online prevista per domenica sulla questione delle limitazioni alla produzione di petrolio, fissando la nuova data al 5 dicembre, come riferito da delegati che hanno chiesto di non essere identificati.

Il gruppo discuterà se procedere con la ripresa delle forniture precedentemente sospese, iniziando con un incremento giornaliero di 180.000 barili. I delegati hanno rivelato all’inizio di questa settimana che sono in corso discussioni per posticipare questa mossa, potenzialmente per diversi mesi.