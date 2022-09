BlackRock Real Assets acquisisce la neozelandese solarZero

BlackRock Real Assets ha annunciato che uno dei fondi che ha in gestione ha siglato un accordo per l’acquisizione di solarZero, azienda leader nel settore dell’energia solare e delle batterie intelligenti, con sede in Nuova Zelanda. In particolare, BlackRock Real Assets intende investire oltre 100 milioni di dollari neozelandesi di capitale nei prossimi tre anni per accelerare la crescita della piattaforma tecnologica solare e delle batterie di solarZero.

Fondata nel 2008, solarZero è un fornitore leader di impianti solari su tetto e di batterie intelligenti per edifici residenziali, commerciali e comunitari in Nuova Zelanda, che mira a rendere il solare e l’energia a basso prezzo più accessibili ai neozelandesi, con un canone mensile fisso per i servizi solari senza costi iniziali di installazione per il consumatore.

Ad oggi, gli 8.500 clienti GridForGood di solarZero hanno risparmiato complessivamente 4,5 milioni di dollari neozelandesi sulla bolletta elettrica e hanno generato migliaia di ore di energia come riserva durante le interruzioni. Ciò ha contribuito a ridurre di quasi 10.950 tonnellate di emissioni di carbonio e a fornire oltre 89 GWh (Gigawattora) di energia solare in Nuova Zelanda. solarZero ha in programma di espandersi in una serie di mercati dell’Asia-Pacifico, con un focus a breve termine sull’Australia, oltre a guardare a Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Singapore e oltre.

solarZero è il primo investimento residenziale in energia solare e batterie effettuato dalla divisione Climate Infrastructure di BlackRock nella regione Asia-Pacifico.

Secondo i dati Precedence Research di luglio 2022, l’area Asia-Pacifico è la regione leader per l’energia solare su tetto, che ha rappresentato il 41% della capacità globale nel 2021 e rappresenta un’opportunità di circa 4.000 miliardi di dollari entro il 2050.