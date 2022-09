IG: dati trimestrali che confermano crescita sostenuta, +11% dei ricavi a 241,8 milioni di sterline. Cresce base clienti

Nella giornata di oggi il gruppo IG, azienda leader nel fintech, ha pubblicato l’aggiornamento dei ricavi fino al 31 agosto 2022 nei primi tre mesi del suo primo trimestre dell’esercizio finanziario che termina il 31 maggio 2023. Tali risultati mostrano “una solida performance dei ricavi che permettono un buon posizionamento per l’anno prossimo e supportando i suoi obiettivi di crescita nel medio termine”.

In particolare, la società nel periodo ha realizzato ricavi totali per 241,8 milioni di sterline, in aumento dell’11% rispetto ai 218,3 milioni di sterline ottenuti nello stesso periodo dell’esercizio precedente. Come si evince dai dati presentati oggi continua la tendenza positiva in Giappone che continua a registrare una forte crescita dei ricavi del 24% anno su anno; ma registrano maggiori ricavi anche l’UE, l’Australia e i mercati emergenti.

Nel trimestre salgono in linea con l’anno precedente il numero dei clienti attivi e nei primi tre mesi dell’esercizio IG ha ottenuto 279.300 nuovi clienti, confermando la tendenza dell’aumento negli ultimi due anni della fidelizzazione dei clienti.

Ricordiamo infine che a luglio, il Consiglio di Amministrazione di IG aveva annunciato un programma di riacquisto di azioni da 150 milioni di sterline che è iniziato durante il trimestre e al 13 settembre 2022 sono state riacquistate circa 3,7 milioni di azioni, per un costo di 30,2 milioni di sterline. Il programma dovrebbe essere sostanzialmente completato nell’esercizio 2023.