Bce verso rialzo tassi: batosta sui mutui variabili, rata in aumento di 45 euro

Brutte notizie per chi ha un mutuo specie a tasso variabile. È atteso per l’8 settembre l’annuncio della BCE sull’aumento dei tassi e, secondo molti esperti, questa volta l’incremento potrebbe addirittura arrivare a +0,75%.

Secondo un’analisi di Facile.it, gli italiani con un mutuo a tasso variabile si preparano a possibili nuovi rincari e facendo alcune simulazioni si scopre che per un mutuo medio variabile, nei prossimi mesi la rata potrebbe salire di circa 45 euro rispetto ad oggi. Sommando anche gli aumenti registrati da inizio anno, chi ha sottoscritto un mutuo variabile a gennaio 2022 vedrebbe un aggravio complessivo di circa 104 euro al mese.

L’analisi Facile.it ha preso in esame un finanziamento a tasso variabile da 126.000 euro in 25 anni sottoscritto a gennaio 2022, simulando come è cambiata la rata nei primi 9 mesi del 2022 e come potrebbe ulteriormente salire in futuro ipotizzando due scenari: un aumento dell’Euribor (l’indice di riferimento per i mutui variabili) di 0,50% e uno di 0,75%.

Cosa accadrà nei prossimi mesi? Se la BCE dovesse confermare un aumento del costo del denaro di 75 punti base, ipotizzando che l’Euribor cresca in modo analogo, la rata del mutuatario salirebbe a circa 560 euro, vale a dira circa 45 euro in più al mese rispetto ad oggi. In questo scenario, quindi, il mutuatario si troverebbe a pagare una rata più cara di circa 104 euro rispetto a quella di partenza. Se invece l’aumento dell’Euribor fosse pari a 50 punti base, la rata salirebbe a circa 545 euro (circa 30 euro in più rispetto ad oggi, 89 euro in più se paragonata a quella di inizio anno).