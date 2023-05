BCE: stop temporaneo a dividendi sostegno ai prestiti

Un recente studio della Banca centrale europea (BCE) evidenzia come la limitazione temporanea dei dividendi bancari abbia avuto un ruolo positivo nel sostenere le politiche macroprudenziali, monetarie e fiscali durante la crisi causata dalla pandemia di COVID-19. La raccomandazione della vigilanza bancaria di non pagare dividendi in questo periodo ha favorito l’aumento dei prestiti alle società non finanziarie.

Secondo l’analisi condotta dalla BCE, le banche che hanno seguito tale raccomandazione hanno erogato prestiti alle imprese per un valore di circa 2,2 punti percentuali superiore rispetto a quelle che non ne sono state interessate. Questo incremento si è rivelato significativo dal punto di vista economico, pur essendo di breve durata, e ha beneficiato soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) colpite in maniera più diretta dalla pandemia.