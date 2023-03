Borse europee al rialzo in attesa del discorso della Lagarde

Avvio positivo in Europa con tutti i principali indici che avviano le contrattazioni sopra la parità, in un contesto in cui sembrano distendersi le preoccupazioni legate al settore bancario.

Tuttavia, sui mercati finanziari continua a prevalere un certo clima di avversione al rischio, con gli investitori sempre più intenti a monitorare l’effetto dell’aumento dei tassi di interesse.

In Europa, l’indice Euro Stoxx50 avvia le contrattazioni in rialzo dello 0,8% trovandosi così a quota 4.200 punti; mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib avvia la seduta sopra a quota 26.400 punti con un progresso di quasi l’1%.

Acquisti anche sul Dax40 di Francoforte, in rialzo dello 0,75%, ma anche sull’Ibex35 spagnolo (+1,28%) e sul Cac40 francese (+0,89%).

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp/Bund si trova al momento in calo di quasi l’1% a quota 183 punti base; mentre il rendimento del decennale italiano si trova al momento al 4,12%.

Sul fronte dati macroeconomici, cresce l’attesa per il dato negli Stati Uniti dell’indice Pce (venerdì), la misura chiave dell’inflazione monitorata attentamente dalla Fed per prendere le prossime e decisive decisioni di politica monetaria.

Secondo gli operatori abbiamo una probabilità del 50% che nella prossima riunione la Fed alzerà i tassi di interesse di 25 punti base.