Investindustrial rafforza la sua posizione nel food, attese ulteriori acquisizioni

Investindustrial rafforza la sua posizione nel settore del food, con due operazioni negli Stati Uniti. La prima operazione vede in campo una società di investimento indirettamente detenuta da Investindustrial VII L.P. che ha sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione di una parte rilevante della divisione preparati alimentari di TreeHouse Foods (attiva nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari a marchio privato nel canale retail e per la ristorazione in Nord America). Il perfezionamento dell’acquisizione è previsto concludersi nel quarto trimestre ed è soggetto alle consuete autorizzazioni normative. La società manterrà la propria sede principale a Chicago e sarà controllata da Investindustrial.

La seconda operazione riguarda l’acquisto di Parker Food Group (PFG). Si tratta di un’azienda che si occupa dello sviluppo e produzione di ingredienti speciali ad alto valore aggiunto nel mercato nordamericano, con particolare attenzione alle inclusioni e alle guarnizioni.

In una nota si precisa che queste due aziende vanno ad aggiungersi al gruppo che Investindustrial ha creato nell’alimentare, tra cui La Doria, CSM Ingredients, Hi-Food e Italcanditi, che attualmente fattura complessivamente circa 1 miliardo di euro. Prossimamente saranno poi annunciate ulteriori acquisizioni nel settore alimentare, a dimostrazione del fatto che Investindustrial punta a rafforzarsi quale player di riferimento a livello mondiale in ambito food.