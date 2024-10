BBVA supera gli obiettivi di crescita in Italia due anni prima del previsto

La banca spagnola BBVA ha raggiunto un significativo traguardo nel mercato italiano, superando le aspettative del suo piano di crescita iniziale. In soli tre anni di attività nel settore retail, BBVA ha acquisito 580mila clienti in Italia, avvicinandosi all’obiettivo di 600mila clienti fissato per la fine del 2024.

BBVA è entrata nel mercato italiano nel 2021 con un ambizioso piano quinquennale, puntando a una crescita di 100.000 nuovi clienti all’anno. La rapida espansione ha dimostrato l’efficacia della strategia della banca, che ha superato i target annuali in tempi record.

“Vogliamo essere la prima banca di riferimento per gli italiani, offrendo la migliore esperienza possibile con una proposta a lungo termine”, ha dichiarato Javier Lipúzcoa, Direttore Digital Banking di BBVA in Italia. La banca ha recentemente ampliato la sua offerta introducendo mutui, che hanno ricevuto un’accoglienza positiva nel mercato.