Prada verso Versace, scade il prossimo 10 aprile l’esclusiva (Sole24)

Sarebbero arrivate alle battute finali le trattative per l’acquisizione di Versace da parte di Prada, con un annuncio che potrebbe arrivare nel mese di aprile. Secondo le indiscrezioni riportate oggi da “Il Sole 24 Ore”, scadrà infatti il prossimo 10 aprile l’esclusiva per Prada, concessa da Capri holdings e finalizzata a trattare l’acquisizione del gruppo del lusso.

Stando sempre alle anticipazioni del quotidiano finanziario, tra gli advisor finanziari ci sarebbero Goldman Sachs e Citi per Prada, e Barclays come consulente di Capri holdings, proprietaria di Versace.