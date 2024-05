Banco BPM: utile netto a 370 milioni, +40% su base annua. Il trend del margine netto di interesse

Banco BPM, la banca guidata dal ceo Giuseppe Castagna, ha annunciato di aver concluso il primo trimestre del 2024 con un utile netto pari a €370,2 milioni, in crescita del 39,5% rispetto ai €265,3 milioni dei primi tre mesi del 2023 e in rialzo del 15,3% rispetto ai 321,1 milioni del quarto trimestre 2023.

Il margine di interesse si è attestato a € 864,4 milioni, in rialzo su base annua del 16,3% rispetto ai € 743,0 milioni del primo trimestre 2023 e in calo dello 0,4% rispetto agli a € 867,7 milioni dell’ultimo trimestre dello scorso anno.

La banca ha comunicato che per l’intero 2024 “la solidità dei risultati raggiunti, unitamente alla positiva view prospettica, portano da un lato a ribadire tutti i target di redditività e remunerazione per gli azionisti e, dall’altro, ad evidenziare possibili margini di miglioramento della previsione di EPS di 90 centesimi di euro al netto delle componenti non ricorrenti (>1,1 euro considerando le componenti one-off allo stato ipotizzabili)”.

“Tale previsione sarà aggiornata in sede di presentazione dei risultati semestrali. Alla luce degli andamenti sopra descritti e della capacità di generare stabili incrementi di redditività e creazione organica di capitale, si confermano tutti gli obiettivi di utile, payout e patrimonializzazione annunciati nell’ultimo piano”, ha reso noto ancora Banco BPM.