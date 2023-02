Banco BPM: premio da 1500 euro in welfare, raggiunto accordo con i sindacati

Premio da 1500 euro in welfare, con un 20% rispetto all’anno precedente per i dipendenti di Banco BPM. E’ stata raggiunta difatti l’intesa tra le organizzazioni sindacali del Gruppo Banco Bpm e la delegazione aziendale, comprendente una serie di accordi che, oltre ad un importante riconoscimento economico, prevedono la proroga dei trattamenti di secondo livello, un ampliamento con ulteriori 250 uscite tramite il Fondo di solidarietà di settore e l’ impegno aziendale per 160 assunzioni, la proroga delle giornate di sospensione volontaria, dei trattamenti indennitari ex Sgs, il rinnovo della contribuzione aziendale per le coperture assicurative inerenti al Fondo pensioni Banco Popolare e dell’Accordo su commerciali e organizzazione del lavoro.