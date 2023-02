Tim ed Enel X siglano accordo per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a Pisa

Nella giornata di oggi TIM ed Enel X hanno siglato un accordo per l’installazione di un impianto fotovoltaico nella centrale telefonica di Pisa, ‘La Figuretta’, con l’obiettivo di produrre, in linea con i rispettivi piani di sostenibilità, energia verde e abbattere le emissioni di CO2.

Nel dettaglio, il nuovo impianto avrà una potenza installata di 1,3 MWp e sarà gestito da Enel X, la business line globale del Gruppo Enel dedicata all’efficienza energetica e ai servizi energetici innovativi. In tal senso, Enel X si occuperà per 12 anni dell’attività di monitoraggio e manutenzione dell’impianto.

Grazie a questo progetto si stima una produzione di oltre 1,63 GWh annui, che consentiranno un risparmio pari a circa 740 mila kg di CO2 all’anno.

Attraverso la partnership con Enel X, TIM riuscirà a produrre energia da fonte rinnovabile, riducendo così i prelievi dalla rete: la produzione di 1,63 GWh annui di energia rinnovabile sarà assorbita in autoconsumo al 100% dalla centrale de La Figuretta, contribuendo a rendere la propria struttura più sostenibile.

L’energia rinnovabile prodotta dall’impianto di Pisa “La Figuretta” equivale infatti a quella necessaria ad alimentare un distretto urbano o un paese di circa 600 nuclei familiari.

Ma non solo, la collaborazione tra le due aziende potrà essere estesa ad altri siti industriali che TIM ha in programma di sviluppare, usufruendo così dell’ampio ventaglio di soluzioni tecniche di Enel X in ottica di efficientamento e sostenibilità.

“Con questa partnership, spiega Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia, confermiamo la nostra leadership nella sostenibilità per la transizione ecologica, sia attraverso un ruolo strategico a supporto del tessuto sociale e produttivo italiano, dalle imprese ai cittadini, sia in collaborazione con grandi realtà come TIM, per contribuire alla decarbonizzazione nella gestione delle grandi infrastrutture del Paese. L’innovazione e la digitalizzazione a servizio dell’efficienza energetica costituiscono elementi strategici della nostra azione per accelerare il percorso di elettrificazione dei consumi con benefici per l’ambiente e per l’economia italiana”.

Il Gruppo TIM compie così un altro passo nella propria strategia energetica che punta ad annullare le emissioni indirette entro il 2025 e a raggiungere la Carbon Neutrality entro il 2030.

“Dobbiamo consumare meno e usare energia rinnovabile, dichiara Maria Enrica Danese, Responsabile Institutional Communication, Sustainability & Sponsorship di TIM. “È un cambiamento che vogliamo mettere in atto prima di tutto per migliorare il nostro impatto ambientale di azienda fortemente energivora ma anche per dare un esempio concreto e stimolare le azioni di tutti”.