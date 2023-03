Azionario Asia contrastato: borsa Tokyo +0,50%, Hong Kong -0,70%

Azionario asiatico contrastato: l’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo avanza dello 0,50% circa.

L’indice Hang Seng della borsa di Hong Kong scende di oltre lo 0,70%, zavorrato dai sell che colpiscono i titoli del settore petrolifero e hi-tech.

Sotto pressione in particolare il titolo China Hongqiao Group, che sconta la pubblicazione dei conti annuali, che hanno messo in evidenza una flessione di quasi il 46% per l’utile attribuibile agli azionisti.

Male anche China Petroleum & Chemical Corp e China Shenhua Energy. Tra i titoli tecnologici sono in calo Baidu e Meituan.

La borsa di Shanghai segna una flessione, anch’essa, dello 0,70%. La borsa di Sidney sale dello 0,10%, Seoul è in ribasso dello 0,14%.