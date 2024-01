Azionario Asia: borsa di Tokyo +0,61% post produzione industriale. Hong Kong -1,6% dopo dati Pmi Cina

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in rialzo dello 0,61%, a quota 36,286.71 punti. Diffuso in Giappone il dato relativo alla produzione industriale che, nel mese di dicembre, è salita dell’1,8% su base mensile, al di sotto del +2,4% atteso dal consensus degli analisti.

Sotto pressione invece le borse cinesi. La borsa di Hong Kong perde l’1,66%, mentre la borsa di Shanghai arretra dell’1,38%. Pesa la pubblicazione del Pmi manifatturiero della Cina che, nel mese di gennaio, si è attestato a 49,2 punti, in linea con le attese, ma in fase di contrazione per il quarto mese consecutivo e per la nona volta negli ultimi 10 mesi.

Il dato ha segnato tuttavia un lieve miglioramento, rispetto ai 49 punti di dicembre.

Il Pmi servizi della Cina è salito invece a gennaio a quota 50,7 punti, rispetto ai 50,4 punti di dicembre, confermando la sua fase di espansione. Quelli appena annunciati sono i dati ufficiali diffusi dall’Istituto nazionale di statistica di Pechino.

Tra le altre borse asiatiche, bene la borsa di Sidney, che ha chiuso in rialzo dell’1,06%, mentre la borsa di Seoul cede lo 0,16%.