Avvio positivo in Europa in attesa della riunione della Fed

Avvio sostanzialmente positivo in Europa con tutti i principali indici sopra la parità. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento in rialzo dello 0,12% a quota 4.160 punti, mentre a Milano l’indice Ftse Mib avvia la seduta a quota 26.722 punti in rialzo dello 0,46%. Acquisti anche sull’indice Dax di Francoforte che al momento si trova poco sopra la parità sopra 15.120 punti, ma anche sul Cac40 francese in positivo dello 0,16%.

Infine, lo spread Btp/Bund si trova al momento a quota 191 punti base in rialzo dell’1,5%.

Ricordiamo che oggi gli operatori monitoreranno da vicino la riunione della Fed che dovrebbe rialzare i tassi di riferimento di 25 punti base. Da questo punto di vista sarà interessante anche il discorso di Jerome Powell, in cerca di segnali che possano indicare un’imminente pausa nel processo di rialzo dei tassi.