NVP: ricavi consolidati salgono a 17,4 mln nel 2022 (+30%), stimato un tasso di crescita superiore quest’anno

NVP ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati, non

soggetti a revisione contabile, pari a 17,4 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto al 2021. I ricavi Italia ammontano a circa 16,2 milioni, +46% rispetto al 2021; l’Estero registra ricavi pari a circa 1,2 milioni, in diminuzione rispetto al 2021 (2,3 milioni). Il Valore della produzione consolidato è pari a 20 milioni (rispetto a 16,3 milioni nel 2021).

Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP, afferma: “Il 2022 è stato un anno di grande crescita per il Gruppo NVP (+30% in termini di ricavi), trend che prosegue anche per il 2023: stimiamo per quest’anno un tasso di crescita superiore a quello dello scorso anno”.