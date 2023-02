Avvio in rialzo per Piazza Affari, vola Tim (+11,7%) con offerta KKR per la rete

Partenza positiva per le borse europee e per Piazza Affari, all’indomani della riunione della Fed e in attesa della Bce.

Il Ftse Mib scambia in rialzo dello 0,6% a 26.860 punti, con Telecom Italia (+11,7%) in vetta dopo aver ricevuto da KKR un’offerta non vincolante per l’acquisto di una partecipazione in Netco, la costituenda società coincidente con il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa. Denaro anche su Stm (+2,6%), Nexi (+2,5%) e Amplifon (+2,2%), mentre arretrano i petroliferi Eni (-0,75%), Saipem (-0,8%) e Tenaris (-1,4%).

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 188 punti base. Sul Forex, l’euro/dollaro torna sopra quota 1,1 per la prima volta da aprile, mentre fra le materie prime il petrolio ha perso quota, con il Brent a 83 dollari al barile, dopo l’aumento delle scorte americane emerso ieri dai dati Eia.

Chiusura positiva ieri per Wall Street, dopo la riunione della Fed che ha alzato i tassi di 25 punti base. Il presidente Jerome Powell ha affermato che ci saranno ancora un paio di aumenti per contrastare l’inflazione, ma ha anche aperto ad una revisione dei piani nel caso che le pressioni sui prezzi si riducano velocemente. Il chairman ha riconosciuto che l’economia statunitense si trova ora in una fase di “disinflazione”, pur sottolineando che saranno necessari più dati per poter dichiarare la vittoria.

Oggi sono attese le delibere della Bce e della BoE, che alzeranno i tassi di 50 punti base. L’attenzione sarà rivolta anche in questo caso ai toni delle dichiarazioni, per carpire segnali sulle mosse future di politica monetaria.

Dall’agenda macro si attendono i dati americani sulle richieste settimanali di disoccupazione, ordini di fabbrica e beni durevoli, mentre domani verrà pubblicato il job report di gennaio. Sul fronte delle trimestrali, sono stati diffusi i conti di Meta, che spicca il volo nell’after market (+20%) dopo aver riportato ricavi migliori del previsto durante il trimestre festivo.