Tim: ricevuta da KKR un’offerta non vincolante per l’acquisto di Netco, oggi Cda

TIM ha reso noto stamani di aver ricevuto da KKR un’offerta non vincolante per l’acquisto di una partecipazione in una costituenda società coincidente con il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusivo degli asset e attività di FiberCop, nonché della partecipazione in Sparkle (cd. “Netco”).

L’offerta non vincolante è riferita a una quota partecipativa da definire, fermo restando che dall’acquisto scaturirebbe la perdita dell’integrazione verticale rispetto a TIM. Il Cda si riunirà nella giornata di oggi per avviare il processo relativo all’esame dell’offerta non vincolante.