Avvio all’insegna della debolezza in Europa. Ftse Mib a 20.720 punti

Partenza sostanzialmente negativa in Europa con la maggior parte degli indici che avviano le contrattazioni infrasettimanali sotto la parità e con volumi in calo. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento a 3.340 punti con un rialzo frazionale dello 0,1%, mentre il nostro Ftse Mib si trova a 20.692 punti con un calo dello 0,20%. Debolezza anche sull’indice tedesco Dax 30 che al momento cede lo 0,17% e sull’indice spagnolo Ibex35 in calo dello 0,22%.

Infine lo spread Btp/Bund si trova al momento a quota 235 punti base con un calo dei oltre l’1%.