Fed, Mester: ‘rischio più grande è che tassi non vengano alzati in modo sufficiente. Inflazione tornerà al 2% solo entro il..’

“Il rischio più grande che incombe sulla politica monetaria è che la Fed non alzi i tassi in modo sufficiente” per contrastare l’inflazione Usa. E’ quanto ha detto la presidente della Fed di Cleveland Loretta Mester, aggiungendo che “la Fed deve fare ancora progressi nell’abbassare l’inflazione” e che “la politica monetaria deve entrare in una fase restrittiva”.

“La dimensione delle strette monetarie della Fed dipenderà dalle condizioni economiche”, ha detto Mester, prevedendo un tasso di disoccupazione in rialzo (dal 3,5% attuale) al 4,5% entro la fine del 2023 e poi ancora più alto nel 2024.

La numero uno della Fed di Cleveland ha detto di prevedere un calo dell’inflazione al 3,5% nel 2023 e al 2%, quindi in linea con il target della Fed, pari al 2%, entro il 2025.

“Un possibile shock potrebbe far scivolare gli Stati Uniti in recessione”, ha detto ancora Loretta Mester, ammettendo che “la lotta per abbassare l’inflazione è dolorosa, ma deve esserci”.

Per i prossimi due anni, le previsioni sono di “una crescita debole” dell’economia Usa.