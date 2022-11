Avvio all’insegna della cautela per la maggior parte degli indici europei. Ftse Mib a 24.530 punti

Avvio contrastato per la maggior parte degli indici europei che iniziano la settimana mostrando una certa debolezza. L’indice EuroStoxx 50 si trova al momento in calo dello 0,22% a quota 3.916 punti, mentre a Piazza Affari il nostro Ftse Mib si trova al momento a quota 24.539 punti mostrando una flessione dello 0,55%. Debolezza generalizzata con l”indice tedesco Dax30 che si trova in calo dello 0,2%, ma anche sul Cac40 francese in perdita dello 0,23%. In controtendenza l’Ibex 35 spagnolo che avvia la seduta poco sopra la parità.

Infine, lo spread Btp/Bund al momento si trova in aumento del 2,72% trovandosi così a quota 189 punti base.