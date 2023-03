Automobili Lamborghini: per la prima volta superati i 2 mld di euro di fatturato

Lamborghini supera per la prima volta nella sua storia i 2 miliardi di euro di fatturato e segna un incremento del 56% rispetto al risultato operativo del 2021. Nel dettaglio il fatturato del 2022 dell’azienda di Sant’Agata Bolognese è stato di 2,38 miliardi di euro, con un aumento del 22% rispetto allo scorso anno.

Il margine operativo raggiunge il valore record del 25,9%, best class nel mercato di riferimento e al top del mercato del lusso automobilistico, traducendosi in un risultato operativo pari a 614 milioni di euro, ovvero il 56% in più rispetto al record del 2021. Per quanto riguarda i modelli si consolida il successo del Super SUV Urus, dopo l’importante incremento di Huracàn e Aventador con 753 modelli consegnati, raggiungendo il termine della sua produzione a settembre 2022.