TIM: Agcom propone tariffe wholesale meno favorevoli (analisti)

Agcom propone tariffe wholesale meno favorevoli ma Equita pensa coerenti con il piano TIM. Venerdì fonti di stampa hanno segnalato che AGCOM avrebbe definito le tariffe wholesale riducendo parzialmente gli incrementi che erano stati proposti in sede consultiva.

Equita ricorda che TIM ha incorporato la revisione delle tariffe wholesale nelle proprie guidance, ma non al 100% di quanto proposto. L’indiscrezione quindi non dovrebbe comportare impatti sulle assunzioni di piano. Pochi altri spunti operativi. Sul tema rete, il sole24ore segnala alcuni passaggi della process letter inviata da TIM a KKR e CDP/Macquarie. La lettere chiede di: esplicitare che il rischio antitrust sia a carico del compratore, chiarire il perimetro e la valutazione dei singoli asset, il bridge to equity e il financing, concludono gli analisti della Sim milanese. A Piazza Affari il titolo Tim segna una flessione dello 0,88% a 0,28 euro.