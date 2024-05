Ariston apre in negativo a Piazza Affari

Ariston, il gruppo quotato su Euronext Milan e specializzato nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, ha vissuto una giornata negativa a Piazza Affari. Questo calo è avvenuto all’indomani della diffusione dei conti relativi al primo trimestre del 2024.

Morgan Stanley ha rivisto al ribasso il target price per Ariston, portandolo a 6 euro per azione rispetto ai precedenti 6,6 euro. D’altra parte, Banca Akros ha mantenuto il proprio target price a 5,7 euro, commentando che “i risultati sono stati deboli, come nelle attese”. Equita ha segnalato un primo trimestre 2024 leggermente sotto le attese e ha ridotto il proprio target price del 4%, fissandolo a 6,9 euro, ma ha anche sottolineato che la guidance FY24 (esclusa la Russia) è in linea con il consenso del mercato.

Nonostante un outlook per il 2024 non particolarmente entusiasmante, si evidenzia che “il mercato lo abbia già più che scontato”. Si aggiunge inoltre che vi è l’aspettativa di un rafforzamento del portafoglio geografico e tecnologico attraverso operazioni di M&A. Il calo in borsa di Ariston Holding ha visto i prezzi delle azioni scendere a 5,01 euro, con una deprezzamento del 3,56%. Le prospettive indicano la possibilità di un’estensione del calo verso l’area di supporto stimata a 4,896 e successivamente a 4,783, mentre la resistenza è situata a 5,189.