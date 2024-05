Illumia ha acquisito gli impianti per progetti agrivoltaici in Basilicata

Dvp Solar ha finalizzato la vendita a Tremagi Energia, holding appartenente al gruppo energetico Illumia, del pieno possesso della società DS Italia 3, che sta portando avanti l’elaborazione di due iniziative nel settore dell’energia rinnovabile situate in Basilicata, precisamente nel Comune di Genzano di Lucania (Potenza). Il progetto più avanzato prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, già giunto alla fase di “ready to build”.

L’impianto agrivoltaico si avvale di un approccio innovativo che consente di utilizzare il terreno non solo per le consuete attività agricole o di allevamento ma anche per la produzione di energia elettrica grazie all’installazione di pannelli solari. Grazie a strutture di supporto alte 1,5 metri, sarà possibile intraprendere diverse attività agricole, includendo l’apicoltura e il pascolo di ovini, senza interferire con la capacità di generazione di energia solare.

Con una capacità produttiva di quasi 13 MW, il progetto situa l’impianto a meno di 3 km da zone industriali, beneficiando di una procedura di autorizzazione accelerata (PAS) e prevede di iniziare la costruzione entro il 2024. Una volta in funzione, l’impianto sarà in grado di produrre 6.162 MWh all’anno, quantità di energia che soddisfa il fabbisogno energetico di circa 1.950 famiglie e contribuisce a ridurre l’emissione di circa 2.800 tonnellate di CO2 ogni anno.