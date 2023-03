Prelios: risultati in crescita a doppia cifra per il sesto anno consecutivo

Ricavi a 309,4 milioni di euro, con un incremento del 15% rispetto a 268,5 mln registrati nel 2021 ed EBITDA pari a 141,8 mln, in crescita del 14% rispetto al dato 2021 pari a 124,6 mln, a conferma del percorso di generazione di valore del Gruppo.

Questi alcuni dei risultati di Prelios società attiva nell’Alternative Asset Management che ha approvato il progetto di bilancio 2022 da cui emerge un risultato netto che si attesta a 89,9 €/mln rispetto ai 97,1 €/mln registrati nel 2021. La migliore performance registrata a livello di EBITDA è stata più̀ che compensata dal maggiore carico fiscale (22,2 €/mln di maggiori imposte nel 2022), riconducibile all’esaurimento del beneficio dell’utilizzo di perdite pregresse e a benefici una tantum di cui il Gruppo ha goduto nel 2021. Il CEO del Gruppo Prelios, Riccardo Serrini, ha così commentato: “Il 2022 ha registrato il miglior risultato di sempre come piattaforma di gestione, e il sesto anno consecutivo di crescita, con un CAGR 2017-2022 del 31% sui ricavi e dell’81% sull’EBITDA. Questo conferma ancora una volta la bontà della scelta strategica di sviluppare un modello asset light, basato su una piattaforma integrata e scalabile, e di saper interpretare le tendenze del credito e dell’immobiliare, consolidando un percorso di crescita solida e sostenibile, anno dopo anno. Le linee di sviluppo del Gruppo Prelios si concentrano su business a maggiore crescita e redditività, con una particolare attenzione sulle aree innovative, che sfruttano tecnologia e data management. Tutto ciò ha permesso di incrementare ancora di più le performance per i nostri clienti, con la conseguente crescita delle masse in gestione, ora prossime a 42 miliardi di euro. I solidi flussi di cassa prodotti dalla gestione caratteristica hanno, da un lato, servito regolarmente un debito netto oramai appena superiore all’EBITDA; dall’altro hanno dato la possibilità di effettuare ingenti investimenti in innovazione e in nuovi mercati come l’alternative lending tramite la piattaforma digitale BlinkS. La crescita responsabile e il successo nell’innovazione possono essere soltanto il risultato di un grande lavoro di squadra e di una cultura aziendale improntata alla collaborazione, all’inclusività e al rispetto delle persone”.