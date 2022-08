Apple conferma 90 mln di unità per iPhone 14. Per analisti notizia positiva per STM

Apple avrebbe confermato ai fornitori ordini per assemblare 90 milioni di unità del nuovo iPhone 14, modello che sarà lanciato sul mercato a inizio settembre. IL tutto nonostante il deterioramento delle prospettive per il mercato degli smartphone. Lo rivela Bloomberg News ricordando che la società di Cupertino prevede ancora di assemblare circa 220 milioni di iPhone in totale per il 2022, sullo stesso livello dell’anno scorso.

“La notizia evidenzia come, nonostante la recente revisione del mercato degli smartphone di fascia medio-bassa Android, con IDC che ha rivisto le stime 2022, Apple si aspetti comunque una domanda resiliente per i propri prodotti di fascia alta”, sottolineano da Equita indicando che la notizia è positiva per tutta la supply chain di Apple e in particolare STM che deriva circa il 20% delle vendite da Apple. La società dei chip italo-francese terrà una presentazione il prossimo 7 Settembre in cui Equita si attende anche dei commenti qualitativi sul current trading.