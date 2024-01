Apertura poco mossa a Piazza Affari

Avvio in lieve rialzo per le borse europee, dopo la chiusura positiva di Wall Street e la mattinata in ordine sparso dei listini asiatici. A Piazza Affari, Ftse Mib a +0,1% in area 30.200 punti, con Campari (+1,4%) e Saipem (+1,9%) in vetta ed Hera (-1,1%) e Stellantis (-0,7%) in coda.

La Bank of Japan ha lasciato invariata la politica monetaria, sottolineando che le aspettative deflazionistiche sono saldamente radicate in Giappone. Il governatore Kazuo Ueda ha dichiarato che la banca centrale vede una maggiore certezza di raggiungere il target, ma è difficile dire esattamente quando abbandonerà l’attuale posizione politica ultra-accomodante.

In programma oggi la fiducia dei consumatori dell’Eurozona, le primarie presidenziali del New Hampshire e l’indagine della Bce sui prestiti bancari, oltre ai conti di Netflix, J&J, Texas Instruments e Verizon.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si muove in area 155 punti base, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 3,88% e quello del Bund al 2,32%, mentre i Treasury decennali Usa si attestano al 4,12%.

Tra le materie prime, il Petrolio Brent ha superato gli 80 dollari al barile, con focus sulle continue tensioni in Medio Oriente.

Sul Forex, cambio euro/dollaro poco mosso a 1,09 mentre il dollaro/yen scivola a 147,5 dopo la riunione della Boj.