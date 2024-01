Tassi Giappone: BoJ resta ultra-espansiva, giù stime inflazione. Nikkei debole

Nessuno scossone nella prima riunione del 2024 da parte della Bank of Japan (BoJ) che conferma la sua politica monetaria ultra-espansiva. All’unanimità la banca centrale nipponica, ultimo grande istituto centrale a mantenere tassi di interesse negativi, ha, infatti, mantenuto i tassi di interesse al -0,1% e la sua politica di controllo della curva dei rendimenti.

Osservando le previsioni della maggioranza dei membri del consiglio della BoJ, sono state riviste al ribasso le stime di crescita mediana per i prezzi al consumo core al 2,4% per l’anno fiscale 2024 rispetto al 2,8% stimato in precedenza.

L’indice Nikkei ha terminato la seduta odierna in lieve calo a quota 36.517,57 punti (-0,08%).