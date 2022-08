Antares Vision chiude primo semestre con ricavi netti pari a €85,5 mln (+13% YoY)

Antares Vision, multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, ha comunicato oggi i risultati preliminari non certificati del primo semestre del 2022. In particolare la società ha chiuso il periodo con ricavi netti consolidati pari ad €85.5 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2021 e una crescita del 31% YoY degli ordini. Come riporta la nota societaria, in questi primi sei mesi la business area Life Science ha rappresentato il 61% (+15% YoY) dei ricavi netti totali consolidati, mentre la business area FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, tra cui alimenti, bevande e cosmetica) si è attestato al 39% (+10% YoY).

A livello di modello di business, nel primo semestre 2022, la crescita significativa registrata nei Servizi e nel SaaS/Smart Data (nel complesso +73% YoY) rafforza il posizionamento del Gruppo Antares Vision nella gestione dei dati attraverso l’innovazione digitale.