Buyback Eni: prosegue programma, acquistate 11.693.750 azioni proprie tra 1-5 agosto

Buon rimbalzo di Eni che al momento si muove a quota 11,55 euro in rialzo dello 0,55%. La società guidata dall’Ad Descalzi ha comunicato oggi che nel periodo compreso tra il 1° e il 5 agosto Eni ha acquistato 11.693.750 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 11,51 euro per azione, per un controvalore complessivo di 139.594.810,44 euro.

In particolare l’acquisto di azioni proprie in oggetto è stato deliberato dall’Assemblea di Eni lo scorso 11 maggio 2022 e dall’inizio del programma Eni ha acquistato 45.050.515 azioni proprie (pari all’1,26% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 534.406.544 euro.