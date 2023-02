Ansaldo Energia firma contratto per quattro turbine a gas in Azerbaigian

Ansaldo Energia e Azerenerji, il più grande produttore di energia elettrica della Repubblica dell’Azerbaigian hanno firmato un accordo per quattro turbine a gas. Contestualmente, è stata posta la prima pietra dei lavori di sviluppo e ammodernamento della centrale. L’accordo prevede la fornitura da parte dell’azienda italiana di quattro turbine a gas AE94.3A, per un valore di oltre 160 milioni di euro. “Un accordo importante che evidenzia il valore della partnership strategica tra Italia e Azerbaigian, tanto più significativo perché sul settore della produzione energetica, che apre la strada ad una più ampia presenza del Made in Italy e delle sue eccellenze produttive anche in altri settori industriali” ha commentato il Ministro Urso. “I nuovi contratti dimostrano come Ansaldo Energia ha tecnologie e competenze riconosciute proprio nei Paesi a più alta crescita. Un segnale di fiducia per il futuro” Le quattro turbine a gas AE94.3A di Ansaldo Energia – un prodotto storico con oltre 4 milioni di ore di funzionamento – saranno installate come ulteriore impianto di generazione (ciclo combinato) presso la centrale “Azerbaijan”, situata nella città di Mingachevir. Con questa nuova fornitura, l’impianto sarà concepito come due turbine a gas per ogni turbina a vapore, determinando un significativo aumento dell’efficienza e una diminuzione dei consumi di gas.