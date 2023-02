Enel: al via collocamento prestito obbligazionario sustainability-linked in due tranche

Al via il collocamento di un prestito obbligazionario “sustainability-linked” di Enel in due tranche a 8 e 20 anni.

L’emissione, si legge, sarà in euro per un ammontare atteso di almeno 500 milioni per ognuna delle scadenze. Il rating atteso per il titolo e’ di Baa1 da Moody’s, BBB+ da S&P e BBB+ da Fitch. Le banche impegnate nell’operazione come bookrunners sono Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Credit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Societe Generale e Unicredit.