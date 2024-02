Anima Holding: raccolta netta risparmio gestito negativa per 470 milioni a gennaio

Anima ha annunciato nella serata di ieri che la raccolta netta di risparmio gestito del gruppo, relativa al mese di gennaio 2024 (escluse le deleghe assicurative di ramo I), è stata negativa per 470 milioni di euro.

Le masse in gestione totali si sono attestate a un valore superiore ai €191 miliardi.

Così Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di ANIMA Holding:

“Registriamo in gennaio un ottimo andamento della raccolta in prodotti Anima presso i clienti retail, pari a circa 200 milioni nel mese, in netto miglioramento rispetto al recente passato. Come nei mesi scorsi, questo trend è mascherato dalle fuoriuscite

riguardanti i sottostanti di fondi Anima, un fenomeno vistoso ma per noi poco rilevante dal punto di vista della redditività”.